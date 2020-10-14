الولايات المتحدة... الديمقراطيون يهيمنون على التصويت المبكر
AFP
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كشف استطلاع وطني أمريكي هيمنة الديمقراطيين على التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية 2020.
واعتبارا من صباح يوم الثلاثاء ومن بين الولايات التسع التي تقدم بيانات تسجيل الأحزاب، أعاد الديمقراطيون المسجلون أكثر من 3.5 مليون بطاقة اقتراع، بينما أعاد الجمهوريون أقل من 1.5 مليون.
وذكر المشاركون في التصويت المبكر أنهم صوتوا للمرشح الديمقراطي جو بايدن، بهامش 40 نقطة تقريبا.
وقد وجد استطلاع وطني أجرته YouGov The Economist أن 68٪ من الأمريكيين الذين أدلوا بأصواتهم اختاروا بايدن، مقابل 29٪ صوتوا لصالح الرئيس دونالد ترامب.
المصدر: "Forbes"