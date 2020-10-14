فرنسا تتهم تركيا بتأجيج الصراع في قره باغ

شدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، على أنه لدى بلاده أسبابها للحديث عن التزاماتها بتعهداتها في ظل ما يشهده قره باغ،متهما تركيا بتأجيج الصراع في المنطقة.

وأوضح لودريان أن العجلة سببها ما يخلفه هذا النزاع من "ضحايا وبخاصة المدنيين. والواجب ينطلق لما يربطنا من أواصر ثقافية وتاريخية مع الأرمن.... هذا أيضا يدفعنا للدفع نحو تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في موسكو والذي كان بمشاركتنا وأيضا لخطورة ما يحدث من تدخلات أجنبية".

ولفت الى أنه "رغم صداقتنا مع أرمينيا هذا لا يجب أن يؤثر بأي شكل على حيادنا كوسطاء لأن هذا سيضرب مصداقيتنا ولن يخدم فرنسا وأصدقاءها".

“La situation au Haut-Karabakh justifie que nous accélérions nos efforts pour faire accepter l'arrangement qui est intervenu samedi à Moscou avec notre présence pour aboutir à un cessez le feu.” - @JY_LeDrian#QAG#DirectSénatpic.twitter.com/Ov72LHYC3U — Sénat (@Senat) October 14, 2020

كما ندد بالتدخلات التركية في النزاغ في قره باغ، متهما أنقرة بتأجيج الصراع.

وقال: "هناك أطراف خارجية تغذي التصعيد في قره باغ خصوصا تركيا وهو ما نرفضه. أما المسؤولية فهي في الثقة الممنوحة لنا في إطار "مينسك" والشرط هو أن نكون حياديين بين أطراف النزاع وهو ما تقتضيه الوساطة النزيهة".

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المصدر: "RT"