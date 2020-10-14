مسؤول: غالبية سكان شوشي في قره باغ غادروها بسبب القصف المتواصل

قال رئيس الإدارة المحلية لمدينة شوشي في قره باغ، إنها تتعرض للقصف المتواصل، وهو ما دفع حوالي 80٪ من سكانها إلى مغادرتها.

وأضاف أنه في شوشي بالذات، يقع أحد المعابد المسيحية الرئيسية لقره باغ، والذي تعرض لهجوم صاروخي قبل بضعة أيام. ونتيجة لقصف آخر، أصيب صحفيون روس بجروح.

وذكر أنه قبل اندلاع الأعمال العدائية، كان يعيش في شوشي حوالي 5 آلاف شخص.

وأضاف: "تم إجلاء معظم السكان إلى المراكز السكنية المجاورة في أرمينيا. لحسن الحظ، لم يصب أي من الباقين. تمكنوا من الاختباء في الملاجئ. في الوقت الحالي، لا يوجد أكثر من 20-30 ٪ من السكان في المدينة. معظمهم من الشباب".

وأشار رئيس الإدارة المحلية، إلى أنه بعد تطبيق وقف إطلاق النار، تعرضت المدينة للقصف أربع أو خمس مرات أخرى، وتركز القصف بشكل رئيسي للجزء السفلي من المدينة، حيث لا توجد سوى منازل سكنية.

ونوه بأن المدينة، لم تتعرض للقصف خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لكن أصوات الانفجارات تسمع في المدينة، حيث يدور القتال في منطقتي أسكيران ومارتاكيرت.

وأكد رئيس الإدارة المحلية، أن السلطات المحلية تحترم الأماكن الدينية الإسلامية. وقال: "يوجد في المدينة مسجد أذربيجانيا، ليس فقط لم يتضرر، بل تم ترميمه بمساعدة ميزانية الدولة".

المصدر: تاس

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