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الرئيس الأوكراني إلى تركيا الخميس لتعزيز التعاون العسكري

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الرئيس الأوكراني إلى تركيا الخميس لتعزيز التعاون العسكري
Reuters Gleb Garanich
الرئيسان الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والتركي رجب طيب أردوغان خلال زيارة الأخير إلى كييف في فيراير 2020
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أعلنت الحكومة الأوكرانية في بيان لها، أن رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي سيتوجه إلى تركيا الخميس في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.

وأضاف البيان أنه سيتم خلال الزيارة التوقيع على اتفاقية لتعزيز التعاون العسكري بين أوكرانيا وتركيا، "تعكس التزام البلدين بالأمن والسلام في منطقة البحر الأسود".

وذكّر البيان بأن وزير الدفاع الأوكراني أندري تاران التقى نظيره التركي خلوصي أكار في يوليو الماضي، في كييف.

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ومن المتوقع أن تتناول محادثات زيلينسكي في أنقرة قضايا الطاقة أيضا.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن أوكرانيا وتركيا تربطهما حاليا شراكة استراتيجية عميقة، بما في ذلك على الصعيد العسكري التقني، ما يتمثل في التعاون الوثيق في مجال طائرات بدون طيار.

وأضاف كوليبا أن التحالف بين أوكرانيا وتركيا يمكن أن يخدم كلا البلدين بشكل ملحوظ، وأن لديهما آفاقا لبناء "شيء أكبر من الشراكة الاستراتيجية"، مؤكدا حرص كييف على تعميق التعاون مع أنقرة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قام بزيارة إلى كييف في فبراير الماضي.

المصدر: وكالات

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