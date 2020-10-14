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وزير الخارجية الإيطالي يدعو الى استئناف إنتاج وتصدير النفط من ليبيا دون شروط

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وزير الخارجية الإيطالي يدعو الى استئناف إنتاج وتصدير النفط من ليبيا دون شروط
Reuters
لويجي دي مايو
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دعا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى استئناف إنتاج وتصدير النفط من ليبيا فورا ودون شروط.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في موسكو، رأى دي مايو أن "هذا الأمر يعد عنصرا لا غنى عنه لدعم الاقتصاد الليبي وتخفيف التوترات في ظل استئناف العملية السياسية"، مشيرا إلى أنه "في الأسابيع الأخيرة، تم بالفعل إحراز تقدم في مجال إعادة فتح عملية الإنتاج في بعض المواقع... ونتوقع الآن أن يمتد الإنتاج ليشمل التراب الوطني الليبي بأكمله".

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وذكر دي مايو أنه من "الأساسي ضمان الدعم الدولي لجهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا "أونسميل"، لتنظيم الاجتماع المقبل لمنتدى الحوار السياسي الليبي، وحماية الحوار الداخلي الليبي من أي تدخل خارجي سلبي"، معلنا عن تأييد بلاده لـ"استئناف المفاوضات المباشرة داخل اللجنة العسكرية المشتركة، حتى يتم التوصل إلى اتفاق حقيقي لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار وإنشاء منطقة منزوعة السلاح في سرت والجفرة".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية

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