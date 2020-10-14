"ساعر 6" تنضم قريبا للبحرية الإسرائيلية لحماية حقول الغاز

من المتوقع وصول السفينة الحربية الأولى من سلسلة "ساعر 6" الأكثر تطورا في العالم قريبا إلى سلاح البحرية الإسرائيلي وذلك ضمن صفقة تشمل أيضا غواصات فائقة التطور.

وذكرت صحيفة "مكور ريشون" الإسرائيلية أن السفينة هي من إنتاج ألماني وستصل دون وسائل حربية أو أنظمة دفاعية حيث سيتم العمل على تجهيزها بشتى المنظومات العسكرية خلال عام، على أن تكون مهمتها الرئيسية حماية حقول الغاز في عرض البحر الأبيض المتوسط بالإضافة لمهام دفاعية أخرى.

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ولفتت إلى أنه سيتم تركيب منظومة القبة الحديدية البحرية على متنها، بالإضافة لمنظومة رادار متطورة. وسيكون بإمكانها تزويد الجيش بمعلومات استخبارية أفضل وستتحول إلى مصدر استخباري ليس فقط لسلاح البحرية بل لسلاح الجو أيضا.

المصدر: وكالة "صفا"