مصدر أوروبي يكشف كيفية اعتماد العقوبات ضد روسيا بسبب نافالني

قال مصدر في الاتحاد الأوروبي، إنه سيتم اعتماد العقوبات ضد روسيا بسبب حادثة نافالني، وفقا لنفس النظام المعتمد من جانب الاتحاد الأوروبي لفرض العقوبات على استخدام الأسلحة الكيميائية.

وأضاف المصدر، أنه تم استخدام النظام خلال فرض العقوبات في "قضية سكريبال".

في يوم الاثنين الماضي، قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، إن دول الاتحاد الأوروبي وافقت بالإجماع على اقتراح ألمانيا وفرنسا، بفرض عقوبات بحق روسيا، على خلفية قضية نافالني، وستقوم المؤسسات الفنية لمجلس الاتحاد الأوروبي، بتنظيمها بشكل رسمي.

المصدر: نوفوستي