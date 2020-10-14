 
مباشر
عاجل
الإصابات اليومية بكورونا في السعودية تتخطى الـ500 مجددا

علييف: جيش أذربيجان فرض سيطرته على ثماني قرى أخرى في قره باغ

أخبار العالم

علييف: جيش أذربيجان فرض سيطرته على ثماني قرى أخرى في قره باغ
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oxsc

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الأربعاء، أن جيش بلاده سيطر على ثماني قرى أخرى في قره باغ.

وكتب علييف في تغريدة، على صفحته في "تويتر": "حرر الجيش الأذربيجاني من الاحتلال، القرى التالية: قرداغلي، وخاتونبولاغ، وغاراكولا بمنطقة فيزولي، وقرى بولوتان، وميليكجانلي، وكيميرتيوك، وتيكي وتجاسر في منطقة خوجافيند ".

وكانت موسكو قد أعلنت فجر السبت الماضي، عن توصل وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرمني عقب محادثات استمرت 10 ساعات بوساطة روسية، إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في قره باغ.

وجاء الاتفاق بين الطرفين في أعقاب دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أطراف النزاع في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا إلى وقف القتال لأسباب إنسانية.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا