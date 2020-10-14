علييف: جيش أذربيجان فرض سيطرته على ثماني قرى أخرى في قره باغ

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الأربعاء، أن جيش بلاده سيطر على ثماني قرى أخرى في قره باغ.

وكتب علييف في تغريدة، على صفحته في "تويتر": "حرر الجيش الأذربيجاني من الاحتلال، القرى التالية: قرداغلي، وخاتونبولاغ، وغاراكولا بمنطقة فيزولي، وقرى بولوتان، وميليكجانلي، وكيميرتيوك، وتيكي وتجاسر في منطقة خوجافيند ".

Отважная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Гарадаглы, Хатунбулаг, Гараколлу Физулинского района, села Булутан, Меликджанлы, Кемертюк, Теке, Тагасер Ходжавендского района. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан! — Ilham Aliyev (@presidentaz) October 14, 2020

وكانت موسكو قد أعلنت فجر السبت الماضي، عن توصل وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرمني عقب محادثات استمرت 10 ساعات بوساطة روسية، إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في قره باغ.

وجاء الاتفاق بين الطرفين في أعقاب دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أطراف النزاع في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا إلى وقف القتال لأسباب إنسانية.

المصدر: تاس