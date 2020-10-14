رئيس وزراء أرمينيا يقر بإحراز قوات أذربيجان بعض التقدم في قره باغ

أقر رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان اليوم الأربعاء بتراجع القوات الأرمنية وإحراز قوات أذربيجان بعض التقدم في منطقة قره باغ المتنازع عليها.

وصرح باشينيان، في كلمة بعث بها إلى الشعب: "خلال 18 يوما من الأعمال القتالية، تراجعت قواتنا الباسلة قليلا في المحورين الشمالي والجنوبي. وانتقل العدو إلى تكتيك جديد ويستخدم مجموعات تخريبية لنشر الرعب خلف خطوط المواجهة".

وشدد رئيس الوزراء الأرمني على أن قوات جمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا والمدعومة من يريفان تحتفظ بالسيطرة على الوضع وتلحق بالقوات الأذربيجانية "خسائر فادحة بالأفراد والعتاد".

وقال باشينيان إنه يعترف بتراجع القوات الأرمنية في قره باغ لأنه "يريد أن يكون صادقا أمام المجتمع"، محملا أذربيجان المسؤولية عن إخفاء خسائر تتجاوز ألف قتيل وعتاد تزيد قيمته الإجمالية عن مليار دولار.

المصدر: نوفوستي