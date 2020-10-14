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لافروف: نؤيد التطبيع بين إسرائيل ودول عربية لكن ليس على حساب الفلسطينيين

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لافروف: نؤيد التطبيع بين إسرائيل ودول عربية لكن ليس على حساب الفلسطينيين
Reuters Aleksey Nikolskyi
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو ترحب بتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية، لكن شريطة ألا يضر ذلك بمصالح الشعب الفلسطيني.

وذكر لافروف اليوم الأربعاء في حوار مع محطات إذاعية روسية: "نؤيد تطبيع إسرائيل علاقاتها مع جيرانها ودول أخرى في المنطقة، لكننا نعارض أن يكون ذلك على حساب مصالح الشعب الفلسطيني المنصوص عليها في نفس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أعلن عن إقامة دولة عبرية".

وتابع: "ألدولة العبرية بخير وصحة وهم أصدقاؤنا وشركاؤنا الوثيقون، غير أن الدولة الفلسطينية لم تقم بعد".

ويأتي ذلك تعليقا على إبرام إسرائيل اتفاق السلام مع الإمارات والبحرين في سبتمبر الماضي تحت رعاية الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي

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