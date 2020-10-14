بيسكوف: لا توجد "اتفاقات قاطعة" بشأن تجميد الترسانات النووية بين موسكو وواشنطن

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن موسكو وواشنطن، تدركان ضرورة التمديد اللاحق لمعاهدة "ستارت الجديدة"، لكن لا توجد "اتفاقيات قاطعة ملموسة" بين الطرفين.

وأضاف بيسكوف، في مجال تعليقه على المبادرة الأمريكية الخاصة بتمديد "ستارت الجديدة" بشرط تجميد متبادل مؤقت للترسانات النووية: "في هذا الصدد، تجري اتصالات على مستوى الخبراء، وعلى مستويات عالية. وفي الوقت نفسه، لا يمكن التحدث بعد عن التوصل إلى أي اتفاقيات واضحة دقيقة. لا يمكن القول، إن هناك أية اتفاقات ملموسة".

وكان سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، قد أكد في وقت سابق أن موسكو ليست مستعدة لتمديد معاهدة خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها "ستارت الجديدة" بشروط واشنطن.

ووصف فرص تمديد "ستارت الجديدة" التي تعتبر آخر معاهدة سارية المفعول في الاستقرار الاستراتيجي، بأنها "أقل ما يمكن"، وقال: "إذا لم تتخل الولايات المتحدة عن لغة الإنذارات، فلن تكون هناك ستارت جديدة"، مضيفا أن روسيا ستضمن أمنها في أي سيناريو تنصه المعاهدة.

في وقت سابق، رفضت روسيا طلب الولايات المتحدة بشأن ضرورة إشراك الصين في مفاوضات الاستقرار الاستراتيجي.

المصدر: تاس