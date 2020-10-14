بيسكوف: روسيا تؤيد استمرار الحوار مع الغرب لكنها لن ترقص التانغو بمفردها

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن موسكو تؤيد مواصلة الحوار البناء مع الغرب، لكنها لم تشاهد حتى الآن، التفهم من الطرف الآخر.

وأضاف ممثل الكرملين، في حديث للصحفيين اليوم الأربعاء، أن "روسيا لن ترقص التانغو بمفردها".

وتابع بيسكوف القول: "يرى الكرملين ضرورة وفائدة هذا الحوار، وقد دعا الكرملين باستمرار إلى استئناف واستمرار هذا الحوار البناء على أساس الاحترام المتبادل. ولكن كما هو معروف، فمن المستحيل أن يرقص المرء التانغو بمفرده".

وأشار بيسكوف، إلى أن "روسيا لم تكن المبادر إلى تقليص" الحوار مع الشركاء الغربيين في جميع الاتجاهات الممكنة.

وقال: "من الواضح أن روسيا بالذات، لا تنال التفاهم في محاولاتها لاستئناف هذا الحوار بأي طريقة كانت. ومن الواضح أن روسيا ليست مستعدة لقبول مثل هذا النوع من العلاقات، التي نواجهها على خلفية الحادث مع أليكسي نافالني".

المصدر: تاس