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علييف: تركيا يجب أن تكون وراء طاولة المفاوضات بشأن قره باغ

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علييف: تركيا يجب أن تكون وراء طاولة المفاوضات بشأن قره باغ
Sputnik Alexei Vitvitsky
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شدد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على ضرورة إشراك تركيا بشكل أو بآخر في المفاوضات بشأن تسوية النزاع في إقليم قره باغ.

وقال علييف في حوار مع قناة "خبر ترك" اليوم الأربعاء إن مجموعة "مينسك" المنبثقة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تم تأسيسها عام 1992، ولا نعرف سبب تشكيلها بالشكل الذي قامت عليه، حيث توجد بين أعضائها دول لا تطل على المنطقة ولا تتمتع بأي نفوذ".

وأضاف: "إذا أردنا حل النزاع، فعلينا جعل هذه المجموعة تضم دولا بإمكانها الإسهام في تسوية حقيقية. بطبيعة الحال، نعتقد أن تركيا قادرة على الاضطلاع بهذا الدور، ونرحب بذلك".

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وتابع: "مجموعة مينسك أسستها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي لديها قوانينها الخاصة، والتغيير في تشكيلة المجموعة ربما يتطلب بعض الإجراءات القانونية، لكن لا نريد الخوض في هذه التفاصيل. ولهذا قلت: لا يهم، إن حصل ذلك بحكم القانون أو كأمر واقع، فالمهم أن تكون تركيا وراء طاولة المفاوضات هذه".

وأشار علييف إلى أن موسكو وأنقرة تجريان مشاورات مستمرة بشأن تسوية نزاع قره باغ.

وقبل يومين، كان علييف قد دعا لأن تلعب تركيا دورا نشيطا في تلك التسوية.

المصدر: "نوفوستي"

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