أردوغان ينفي إرسال تركيا مسلحين سوريين إلى قره باغ

نفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتهامات الموجهة إلى أنقرة بإرسال مسلحين من سوريا إلى منطقة قره باغ المتنازع عليها بين أذربيجان وأرمينيا.

وشدد أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم، على أن التقارير الإعلامية عن إرسال أنقرة مسلحين من سوريا إلى قره باغ لدعم أذربيجان في النزاع باطلة، مشيرا إلى أن هؤلاء المسلحين المزعومين "مشغولون في أراضيهم".

في الوقت نفسه، جدد الرئيس التركي دعم أنقرة المطلق لباكو في النزاع، داعيا مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى "عدم المماطلة في حل مشكلة قره باغ وإنهاء المفاوضات بإعادة الأراضي المحتلة إلى أذربيجان".

وسبق أن اتهم الرئيس السوري بشار الأسد الحكومة التركية بنقل مسلحين من بلاده إلى قره باغ.

المصدر: وكالات