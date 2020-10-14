كيسنجر يدعو إلى تكرار حيلة مع الصين جربت سابقا مع الاتحاد السوفيتي

نصح وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر بلاده بأن تكرر حيلة مع الصين كانت نفذت ضد الاتحاد السوفيتي في الماضي.

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وفي التفاصيل، اقترح كيسنجر أن تعاد مع جمهورية الصين الشعبية نفس الحيلة التي عملت مع الاتحاد السوفيتي أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، حين رافق سياسة الانفراج، تقارب بين واشنطن وبكين من أجل التصدي المشترك لموسكو.

ونقلت وكالة الأنباء الفيدرالية عن كيسنجر تشديده على أن الولايات المتحدة في الوقت الحالي، على العكس ما كان عليه الوضع قبل نصف قرن، ليست في حالة صعود، ولكنها في حالة تدهور، وبالتالي تحتاج إلى طريقة جديدة في التفكير.

ودعا "ثعلب" الدبلوماسية الأمريكية، سياسيي بلاده إلى أن يعوا أن الأزمنة تغيرت، ومن المستحيل في عالم اليوم على دولة "تحقيق مثل هذا المستوى من التفوق في المجالات الاستراتيجية والاقتصادية".

علاوة على ذلك، أعلن كيسنجر عن الحاجة إلى إدخال قواعد جديدة للتعامل بين أمريكا والصين بهدف "وضع حدود لا تتجاوز فيما بعد التهديدات".

وكانت أنباء ذكرت في وقت سابق أن خبراء أطلقوا على المئة عام الجارية اسم "قرن المواجهة الأمريكية الصينية".

ومن المفترض أن الأمر لا يرتبط بالانتقام من انتشار فيروس كورونا أو حتى حماية الشركات الأمريكية، بل في أن النخبة الأمريكية بدأت تنظر إلى الصين الشعبية على أنها تهديد مباشر لأمن الولايات المتحدة وقيادتها العالمية، يوصف بأنه تهديد لا يمكن أن توقفه أدوات العولمة والنظام العالمي الليبرالي.

المصدر: vz.ru