"رقصة النصر على كورونا".. ترامب يرقص أمام ناخبيه (فيديو)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يرقص في أول تجمع انتخابي له منذ إعلانه التعافي من الإصابة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

ورقص ترامب على المسرح أمام الناخبين في نهاية التجمع على أنغام أغنية "جمعية الشبان المسيحيين"، إذ بدا الرئيس فرحا وهو يرقص وسط تشجيع جماهيره وتفاعلهم.

Trump dancing to YMCA. Enjoy. pic.twitter.com/eHQyfMCKxo — Brandon Darby (@brandondarby) October 13, 2020

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وكان ترامب قد أكد خلال التجمع الذي نظمه في ولاية فلوريدا الاثنين، أنه بكامل لياقته ويشعر بأنه "قوي للغاية".

المصدر: RT