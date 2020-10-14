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"رقصة النصر على كورونا".. ترامب يرقص أمام ناخبيه (فيديو)

أخبار العالم

Reuters Jonathan Ernst
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يرقص في أول تجمع انتخابي له منذ إعلانه التعافي من الإصابة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

ورقص ترامب على المسرح أمام الناخبين في نهاية التجمع على أنغام أغنية "جمعية الشبان المسيحيين"، إذ بدا الرئيس فرحا وهو يرقص وسط تشجيع جماهيره وتفاعلهم.

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وكان ترامب قد أكد خلال التجمع الذي نظمه في ولاية فلوريدا الاثنين، أنه بكامل لياقته ويشعر بأنه "قوي للغاية".

المصدر: RT

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