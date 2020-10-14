رئيس الوزراء الأرمني: لن نسمح بوقوع مؤامرة ميونيخ جديدة في قره باغ

أعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان عن رفض بلاده لأي حلول للنزاع مع أذربيجان في منطقة قره باغ لا تضمن حق السكان الأرمن للمنطقة المتنازع عليها في تقرير مصيرهم.

واتهم باشينينان، في كلمة إلى شعبه اليوم الأربعاء، أذربيجان "بالتهرب من التفاوض الجاد، كلما حاولت أرمينيا الإصرار على ضرورة تحديد وضع قره باغ بشكل واضح بغية تفادي النزاع".

وتابع: "حكومتنا التي ورثت هذه القاعدة التفاوضية رفضت بحث المسألة بهذه الصيغة التي اعتبرتها غير مقبولة".

وشدد رئيس الوزراء الأرمني على رفض حكومة يريفان لتسوية النزاع بناء على صيغة "الأرض مقابل السلام"، محذرا من أن ذلك يشبه معاهدة ميونيخ (المعروفة أيضا بمؤامرة ميونيخ) المبرمة في عام 1938 بين ألمانيا النازية وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا والتي شرعنت الاحتلال النازي لأجزاء من تشيكوسلوفاكيا.

يتبع..