الكنيست الإسرائيلي يبحث الخميس اتفاق التطبيع مع الإمارات

من المرتقب أن يوافق الكنيست بكامل هيئته على اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة غدا الخميس، على أن تتم مناقشة تفاصيلها السرية بعد ذلك.

ويتسلم أعضاء اللجنة الفرعية السرية التابعة للجنة الخارجية والدفاع التفاصيل السرية للاتفاق بعد موافقة الكنيست عليه.

وطالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، عضو الكنيست تسفيكا هاوزر الأسبوع الماضي، رئيس الوزراء نتنياهو، بالحصول على تقرير عن التفاصيل السرية للاتفاق، من أجل تنفيذ الرقابة البرلمانية.

وتتم مناقشة تقرير "الأجزاء السرية المصاحبة للاتفاق" بعد أيام قليلة من الموافقة الرسمية والنهائية على الاتفاقية في الكنيست بكامل هيئته.

وسيكون الإشراف البرلماني على الاتفاقية في مرحلة لا يستطيع فيها التأثير أو التغيير.

المصدر: "وكالات"