روحاني: نخطئ إذا حاربنا في زمن السلام وإذا سالمنا في زمن الحرب

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن واشنطن طرقت كل الأبواب لتمديد حظر التسلح على إيران لكنها فشلت، ودعا الإيرانيين أن يكونوا "رجال حرب في زمن الحرب ورجال سلام في زمن السلام".

وفي كلمة ألقاها في اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، هنأ روحاني الشعب الإيراني بمناسبة انتهاء عشر سنوات من الحظر المفروض على السلاح الإيراني الأحد المقبل، مؤكدا ان هذا الأمر جاء "ثمرة جهود المسؤولين وصمود الشعب الايراني"، وأن الولايات المتحدة فشلت في مساعيها.

وأضاف: من يقول "ماذا فعل الاتفاق النووي لنا؟" يجب أن يعلم أن هذا من ثمار الاتفاق النووي وأنه سيتم رفع حظر السلاح... اعتبارا من يوم الأحد يمكننا بيع أسلحتنا لمن نريد، ويمكننا شراء السلاح ممن نريد.

واستشهد روحاني بالرسول محمد وقال إنه "حارب وصالح، هاجم ودافع، انتصر إحيانا وهزم أحيانا، عقد صلح الحديبية مع الكفار فوصفه القرآن بالفتح المبين، لقد كان ذلك أكبر انتصارات النبي، بل أكبر مما حققه في ساحة الجهاد".

وقال روحاني إن الولايات المتحدة هزمت خلال السنوات الأربع الماضية مقابل شعوب فلسطين والعراق وسوريا، وإن واشنطن لم تحقق إنجازا في المنطقة إلا عبر استخدام القوة.

المصدر: RT