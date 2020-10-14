برلمان قرغيزستان يصوت لصالح تعيين جاباروف رئيسا للوزراء

صوت أعضاء البرلمان القرغيزي، خلال اجتماع غير عادي اليوم، لصالح تعيين صادر جاباروف بمنصب رئيس الوزراء.

كما وافق البرلمانيون، بالإجماع على بنية الحكومة الجديدة وبرنامجها وتشكيلتها.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة "نوفوستي"، أنه سيتم بعد ذلك طرح ترشيح جاباروف، للتصويت عليه في البرلمان بأكمله.

وقال رئيس البرلمان كانات إيزييف، للصحفيين: "حضر حوالي 80 نائبا الاجتماع، بالإضافة إلى حوالي عشرة حصلوا على توكيلات رسمية". وأضاف: "يجب ألا يكون هناك شك في شرعية قرارات اليوم".

المصدر: نوفوستي