ترامب: أحدث الأسلحة الأمريكية تثير حسد روسيا والصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إن الاختراعات الدفاعية الأمريكية الأخيرة، تثير حسد روسيا والصين، وجميع الدول الأخرى.

وأضاف ترامب، في اجتماع مع مؤيديه في بنسلفانيا: "لدينا أسلحة ومعدات لم تشاهدها أي دولة من قبل".

وزعم الرئيس الأمريكي: "روسيا تحسدنا، والصين تحسدنا. الجميع يحسدنا، لأن ما يوجد لدينا، ليس موجودا في أية دولة أخرى".

وأكد الرئيس الأمريكي، أنه إذا فاز في انتخابات 3 نوفمبر المقبلة، فلن "يجر أمريكا إلى حروب سخيفة لا نهاية لها".

المصدر: تاس