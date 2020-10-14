السفارة الروسية تحث الخارجية الأمريكية على كشف الجهات التي تتلقى تمويلا أمريكيا

دعت السفارة الروسية بواشنطن، في رسالة نشرتها أمس على "تويتر"، الخارجية الأمريكية إلى الكشف عن المنظمات التي تتلقى التمويل من الولايات المتحدة.

وقالت السفارة الروسية: "نحث الخارجية الأمريكية، على اتباع سياسة الشفافية الحقيقية للكشف عن الجهات التي تتلقى التمويل الأمريكي، والتي تؤثر على العمليات السياسية في الدول الأخرى".

وجاءت رسالة البعثة الدبلوماسية الروسية ردا على طلب الخارجية الأمريكية، في وقت سابق من مراكز الدراسات والبحوث، أن تكشف للجمهور مصادر التمويل من الخارج في حال وجود ذلك.

ووفقا لوزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، فإن وزارته تأخذ هذه المعلومات في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن التعاون مع هذه المراكز، ولتحديد شكل هذا التعاون.

وأكد الوزير، أن القرارات الحالية ستعزز متطلبات كشف المعلومات الواردة في قانون "تسجيل الوكيل الأجنبي" الساري في الولايات المتحدة. وزعم بومبيو، بأن "بعض الحكومات الأجنبية، مثل الصين وروسيا، تسعى للتأثير على السياسة الخارجية الأمريكية من خلال جماعات الضغط، والخبراء الخارجيين ومؤسسات الدراسات والبحوث".

المصدر: تاس