أرقام قياسية في حالات الإصابة بكورونا في أكثر من 20 ولاية أمريكية

أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، بأن أكثر من 20 ولاية أمريكية سجلت أرقاما قياسية بحصيلة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة.

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وقالت الصحيفة في هذا السياق أن قفزة كبيرة رصدت في حالات الإصابة بـ"كوفيد -19" في ولايات ويسكونسن وإلينوي وإنديانا وأوهايو.

وبالمثل جرى تسجيل عدد قياسي كبير من المصابين في كولورادو وأيداهو وشمال وجنوب داكوتا، حيث كانت الزيادة في الإصابة في وقت سابق تدريجية.

ويعتقد خبراء أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا قد يزداد أكثر في فصل الشتاء، عندما يصبح الهواء أكثر جفافا ويقضي الناس وقتا أطول داخال المباني.

وتقول إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز"، أن الولايات المتحدة سجلت حتى الآن 7.854.917 حالة إصابة بعدوى الفيروس التاجي، فيما يقترب عدد الوفيات من 216 ألف شخص.

المصدر: تاس