تيخانوفسكايا تنال جائزة ماكين من المعهد الجمهوري الدولي

نالت المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا، في حفل جرى أمس عبر الإنترنت، جائزة "جون ماكين" السنوية، التي يقدمها المعهد الجمهوري الدولي غير الحكومي الأمريكي.

وخلال الحفل قالت تيخانوفسكايا: "يجب أن يتوقف العنف، ويجب أن يبدأ الانتقال السلمي إلى بيلاروس الحرة. هذه مهمتنا وهو الطريق الوحيد إلى الأمام".

في هذا العام، تم منح هذه الجائزة أيضا، لوزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، وكذلك لممثلي حركة الاحتجاج في هونغ كونغ، وللبرلماني الأوغندي والموسيقي بوبي فاين (الاسم الحقيقي روبرت كياغولاني سينتامو).

والمعهد الجمهوري الدولي، هو منظمة غير ربحية تعلن أن هدفها هو مساعدة البلدان المنفردة في بناء الديمقراطية. تولى إدارة هذه المؤسسة سابقا، السناتور الجمهوري السابق جون ماكين الذي توفي عام 2018.

وتعمل المؤسسة بشكل وثيق مع وزارة الخارجية الأمريكية، والعديد من المؤسسات التي تمول القوى السياسية الموالية لأمريكا في جميع أنحاء العالم.

المصدر: تاس