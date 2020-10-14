رئيس قرغيزستان يقترح النظر مجددا في تعيين جاباروف رئيسا للوزراء

دعا رئيس قرغيزستان سورونباي جينبيكوف، البرلمان إلى النظر مرة أخرى في مسألة تعيين صادر جاباروف رئيسا لمجلس الوزراء.

وذكر المكتب الصحفي لرئيس الدولة، أن جينبيكوف، وجه عرضه هذا في رسالة إلى كانات إيسايف رئيس البرلمان المنتخب حديثا.

وأضاف المكتب الصحفي: "أكدت الرسالة، أن جهاز رئيس الدولة أعاد قرارات البرلمان بشأن الموافقة على برنامج وتحديد هيكل وتشكيل الحكومة، التي اقترحها المرشح لمنصب رئيس الوزراء صادر جاباروف، بسبب بعض الانتهاكات للقانون. وعرض رئيس الدولة على البرلمان، النظر مجددا في هذه المسألة وفقا للنظام المعتمد".

يوم أمس، أعلن الرئيس جينبيكوف، أن قرار البرلمان بتعيين حكومة جديدة برئاسة صادر جاباروف غير قانوني.

وجاء في تعليق للمكتب الصحفي لرئيس الدولة نشر يوم الثلاثاء: "لم يكتمل النصاب القانوني حينذاك، والقرارات التي اتخذت دون اكتمال النصاب القانوني تعتبر غير قانونية وليست ملزمة قانونيا. وفي هذا الصدد، أعاد مكتب رئيس جمهورية قرغيزستان الوثائق المقدمة إلى البرلمان".

المصدر: نوفوستي