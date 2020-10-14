صحيفة أمريكية تنقل عن مصدر في سوريا: إرسال المقاتلين إلى ليبيا أو أذربيجان أصبح ظاهرة طبيعية

أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن مئات المقاتلين السوريين المرتبطين بتركيا انتشروا في منطقة الصراع في قره باغ.

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وذكرت في مقال بالخصوص أن "المئات من أعضاء الجماعات المسلحة السورية المتحالفة مع تركيا شاركوا في المعارك بين أذربيجان وأرمينيا".

وتابعت الصحيفة أن مصدرين في سوريا أكدا لها المعلومات حول نقل المسلحين، مشيرة كذلك إلى أن"مئات آخرين يستعدون للسفر".

ووفق مصادر الصحيفة، فإن أنباء بدأت منذ يوليو "تنتشر في صفوف الجماعات المتمردة السورية، تفيد بأن تركيا تقوم بتجنيد مقاتلين للمشاركة في الأعمال العدائية".

وتكشف معلومات الصحيفة أن إرسال المسلحين من سوريا إلى منطقة الصراع جرى في منتصف سبتمبر "في مجموعات تصل إلى 100 شخص في وقت واحد".

وأفاد مصدر في سوريا مرتبط بالجماعات المسلحة بأن مئات الأشخاص انتشروا هناك لكن "العشرات عادوا بالفعل لخوفهم من القتال العنيف".

واستشهد المقال بحديث لأحد "المتمردين السوريين"، قال فيه إن المسلحين الذين وصلوا إلى قره باغ من سوريا يحصلون على ما يصل إلى 2000 دولار شهريا.

وأعلن مصدر آخر أن "الخسائر في صفوف المقاتلين السوريين تتزايد بسرعة"، مشيرا كذلك إلى أن "حوالي 200 (سوري) طلبوا بالفعل إعادتهم".

وأشارت الصحيفة إلى إن تركيا نظمت تدريبات عسكرية في أذربيجان لمدة أسبوعين و"زودت السلطات الأذربيجانية بطائرات مسيرة هجومية".

ورصد المقال أن تركيا، بحسب وزارة الدفاع الأمريكية، سبق لها أن نظمت إرسال قرابة 5 آلاف مسلح من سوريا إلى ليبيا.

ونسب لمصدر في سوريا قوله إن إرسال المقاتلين إلى ليبيا أو اذربيجان أصبح "ظاهرة طبيعية"، مضيفا في السياق ذاته قوله: "لم يعد الناس يهتمون بماذا أو ضد من يقاتلون، والآن يسألون فقط عن المال. سوف يذهبون إلى حيث توجد الأموال".

ولفتت الصحيفة إلى أن السلطات التركية ترفض الاتهامات بإرسال مقاتلين سوريين، وتؤكد السلطات الأذربيجانية أنها لن تستخدم المرتزقة الأجانب.

المصدر: تاس