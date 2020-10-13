البرازيل تسجل 309 وفيات و10220 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أنها سجلت 10220 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و309 حالات وفاة.

وسجلت البرازيل حتى الآن 5 ملايين و113628 إصابة بكوفيد-19 و150998 حالة وفاة.

وتحتل البرازيل المركز الثالث عالميا من ناحية الإصابات بكورونا بعد الولايات المتحدة والهند، والثاني بعد الولايات المتحدة من حيث الوفيات.

وكشف إحصاء أعدته "رويترز"، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم تجاوز الـ37.24 مليون شخص، فيما وصلت وفياته إلى مليون و72550 حالة.

وسجلت إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وتتصدر الولايات المتحدة القائمة بـ7ملايين و691846 إصابة في حين بلغ إجمالي عدد وفياتها 213778 حالة.

المصدر: وكالات