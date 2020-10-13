إعلان أمريكي عن اتفاق مبدئي بين موسكو وواشنطن على تمديد "ستارت – 3"

أكد مارشال بيلينغسلي المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة وروسيا توصلتا إلى اتفاق مبدئي لتمديد معاهدة "ستارت – 3" للحد من الرؤوس النووية بين البلدين.

وقال بيلينغسلي خلال مناقشة عبر الإنترنت في مؤسسة "هيريتيغ": "نعتقد أن هناك اتفاقا من حيث المبدأ على أعلى المستويات بين حكومتي البلدين".

يذكر أن الجولة الأولى من المشاورات حول الأمن الاستراتيجي بين روسيا والولايات المتحدة جرت في فيينا يومي 22 و23 يونيو المنصرم، ودعا بيلينغسلي عقبها الصين لحضور الجولة الثانية منها.

من جهته، أكد جينغ شوانغ نائب ممثل الصين لدى الأمم المتحدة، الاثنين، أن بلاده ترفض وبشكل قاطع المشاركة في أي محادثات للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، كون ترسانتها أصغر مما لديهما.

تجدر الإشارة إلى أن موسكو رفضت مرار الاتهامات الأمريكية بشأن صاروخ "9M729"، مؤكدة أنه "لا ينتهك معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى التي انسحبت منها واشنطن بذريعة انتهاك روسيا المزعوم لها".

وفي أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستبدأ بتصميم صواريخ متوسطة المدى نظرا لوجود مثل هذه الصواريخ لدى واشنطن.

وتضع معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية لعام 2010 "ستارت الجديدة" حدا للرؤوس النووية الاستراتيجية لدى البلدين عند 1550 لكل منهما، وهو أقل بكثير من آلاف الرؤوس النووية التي يمتلكها البلدان.



المصدر: "وكالات"