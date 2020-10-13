 
مباشر

سقوط صاروخ في إيران أطلق من منطقة المعارك في قره باغ

أخبار العالم

سقوط صاروخ في إيران أطلق من منطقة المعارك في قره باغ
YouTube
معارك في إقليم قره باغ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oxlx

سقط صاروخ مساء اليوم الثلاثاء داخل الأراضي الإيرانية، جراء المعارك الدائرة في إقليم قره باغ بين القوات الأرمنية والأذربيجانية.

إقرأ المزيد
سقوط 10 قذائف جديدة داخل حدود إيران جراء المعارك بين أرمينيا وأذربيجان في قره باغ
سقوط 10 قذائف جديدة داخل حدود إيران جراء المعارك بين أرمينيا وأذربيجان في قره باغ

وقال عليار راستكو مساعد حاكم إقليم أذربيجان الشرقية الإيراني للشؤون الأمنية والسياسية، إن الصاروخ سقط في محافظة هريس على بعد سبعين كيلومترا شمال شرقي مدينة تبريز مركز الإقليم.

وأكد راستكو أن الصاروخ انفجر بعد سقوطه في أرض زراعية، من دون إحداث أي خسائر مادية أو بشرية.

وسقطت خمسون قذيفة على الأقل داخل الأراضي الإيرانية، منذ بدء العمليات العسكرية في قره باغ.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا