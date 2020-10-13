وفيات كورونا في الولايات المتحدة تسجل 214446 حالة

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الثلاثاء، أن حصيلة إصابات كورونا في الولايات المتحدة بلغت 7 ملايين و787548 حالة بتسجيل 46614 إصابة جديدة.

وقالت المراكز إن عدد الوفيات ارتفع إلى 214446 بعد أن أودى المرض بحياة 338 آخرين.

وسجلت المراكز الأمريكية حصيلتها عند الرابعة مساء 12 أكتوبر، مقارنة بالإحصائية التي سجلتها قبل يوم واحد.

ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية أمريكية على حدة.

المصدر: رويترز