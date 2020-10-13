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أرمينيا تتهم تركيا بتقويض وقف إطلاق النار في قره باغ

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أرمينيا تتهم تركيا بتقويض وقف إطلاق النار في قره باغ
Reuters
رئيس وزراء أرمينيا
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اتهم رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو، بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ بتحريض أذربيجان على مواصلة القتال.

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وقال باشينيان، إن موقف تركيا من الصراع في قره باغ يهدف إلى توسيع نفوذها في منطقة جنوب القوقاز.

وشدد أنه على أذربيجان وأرمينيا تقديم تنازلات في أي محادثات بشأن التوصل إلى تسوية حول قره باغ.

وأعرب عن ثقته بأن أذربيجان ستواصل العمليات العسكرية في قره باغ إذا لم تغير تركيا موقفها بشأن هذه القضية.

وكان تشاووش أوغلو شدد على أنه ينبغي إقران دعوة المجتمع الدولي وقف إطلاق النار في قره باغ، بانسحاب أرمينيا من الإقليم.

المصر: رويترز

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