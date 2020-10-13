علاج زعيم ثان من الطائفة الحسيدية في منزله من كورونا

خضع الزعيم الحسيدي تسفي أليمليش هالبرستام للعلاج من فيروس كورونا في منزله بعد رفض دخوله المستشفى، وهو ثاني زعيم روحي حسيدي يحصل على رعاية منزلية بعد يشاكار دوف روكيتش.

وفي أعقاب التقارير التي تفيد بأن الحاخام على رأس طائفة بلز الحسيدية قد عولج من قبل مسعفين من مستشفى هداسا عين كارم في القدس، أفادت القناة 13 أن زعيم سلالة سانز حسيدية تلقى معاملة مماثلة.

تلقى الحاخام تسفي أليمالك هالبرستام المقيم في نتانيا معدات طبية من مستشفى لانيادو في المدينة بعد أن رفض دخوله المستشفى.

يوم الأحد، كشفت القناة 12 أن شبكة واسعة من المتطوعين في المناطق الأرثوذكسية المتطرفة تعالج سرا الآلاف من مرضى فيروس كورونا في منازلهم منذ أشهر، كبديل للمستشفيات دون علم السلطات.

وقالت القناة إن المبادرة بدأت في الطوائف الحريديم المعادية للصهيونية التي أرادت تجنب استخدام المستشفيات الإسرائيلية، وانتشرت إلى المجتمع بأسره، حيث اقتربت المستشفيات من الاكتظاظ وطاقم العاملين فيها.

المصدر: "Times of Israel"