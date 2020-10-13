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قائد الجيش الأمريكي يعود إلى البنتاغون بعد خضوعه للحجر الصحي

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قائد الجيش الأمريكي يعود إلى البنتاغون بعد خضوعه للحجر الصحي
AFP
الجنرال جيمس ماكونفيل
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عاد رئيس أركان الجيش الأمريكي جيمس ماكونفيل إلى البنتاغون، بعد أن فرضت هيئة الأركان المشتركة للجيش الحجر الصحي على عدد من المسؤولين بعد حضورهم اجتماعا رفيع المستوى مؤخرا.

وقال الجنرال ماكونفيل خلال مؤتمر صحفي في البنتاغون "لقد تم فحصي هذا الصباح وكل شيء سلبي وحصلت على تصاريح من قبل الأطباء تسمح لي بالعودة إلى عملي".

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وقد ثبتت إصابة اثنين من كبار المسؤولين العسكريين الذين حضروا الإجتماع في وقت سابق من هذا الشهر بكوفيد-19، مما أدى إلى دخول عدد كبير من رؤساء الأركان المشتركة للجيش إلى الحجر الصحي الأسبوع الماضي.

المصدر: "رويترز"

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