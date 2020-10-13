 
مباشر

واشنطن: لا يمكن للاتحاد الأوروبي ترسيم وارداتنا

أخبار العالم

واشنطن: لا يمكن للاتحاد الأوروبي ترسيم وارداتنا
AFP
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oxk1

اعتبرت الحكومة الأمريكية أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه فرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية، لما في ذلك من مخالفة لمبادئ منظمة التجارة العالمية.

وقال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، إن أي تحرك من جانب الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية على طائرات أمريكية وسلع أخرى بقيمة 4 مليارات دولار سيكون "مخالفا بوضوح لمبادئ منظمة التجارة العالمية وسيجبر الولايات المتحدة على الرد".

وشدد على أن واشنطن ستكثف مفاوضاتها الجارية مع بروكسل لاستعادة المنافسة العادلة وحل النزاع.

 المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا