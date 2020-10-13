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كونتي: القيود الجديدة هدفها الحد من الإصابات بكورونا

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كونتي: القيود الجديدة هدفها الحد من الإصابات بكورونا
AFP
جوزيبي كونتي
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أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أن الهدف الرئيسي للقيود الحكومية الجديدة لمكافحة كورونا، هو تجنب زيادة الإصابات التي قد تؤدي إلى إغلاق على مستوى البلاد.

ويفرض المرسوم الحكومي الذي وقعه كونتي اليوم الثلاثاء، قيودا جديدة على التجمعات العامة والمطاعم والأنشطة الرياضية والمدارس بعد أن شهدت إيطاليا تضاعف حالات الإصابة بالفيروس يوميا الأسبوع الماضي، حيث اقتربت من 6000 إصابة يوم السبت.

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وكان وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبرانزا، أكد يوم أمس أن حكومة بلاده تجهز لفرض قيود جديدة لمواجهة موجة الارتفاع في عدد الإصابات بكورونا.

وقال: "نحن الآن بحاجة للتدخل بفرض إجراءات لا تقارن بتلك التي فرضت في الماضي، مما سيتيح لنا السيطرة على العدوى وتفادي فرض إجراءات أشد في المستقبل".

المصدر: "رويترز"

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