لافروف: روسيا تنسق مع مجلس الأمن صيغ اتفاقات القمة

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا تعمل مع الشركاء على تنسيق جدول أعمال وصيغ الاتفاقات النهائية لقمة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي.

وأضاف لافروف خلال حفل تقديم عبر الإنترنت لتقرير في نادي فالداي الدولي للحوار: "تعلمون جميعا بمبادرة الرئيس فلاديمير بوتين لعقد قمة بين الزعماء الخمسة. ونتوقع أنه بمجرد أن يسمح الوضع الصحي والوبائي انعقاد هذه القمة".

وتابع: "نحن على اتصال مع الشركاء لنتفق على مفهوم هذه القمة وجدول أعمالها، وصيغ الاتفاقات النهائية الممكنة".

المصدر: تاس