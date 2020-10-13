رئيس قرغيزستان يطعن بشرعية قرار البرلمان بتعيين جاباروف رئيسا للوزراء

أعلن رئيس قرغيزستان سورونباي جينبيكوف، أن قرار برلمان البلاد بتعيين حكومة جديدة برئاسة صادر جاباروف غير قانوني.

وجاء في تعليق للمكتب الصحفي لرئيس الدولة نشر يوم الثلاثاء: "لم يكتمل النصاب القانوني حينذاك، والقرارات التي اتخذت دون اكتمال النصاب القانوني تعتبر غير قانونية وليست ملزمة قانونيا. وفي هذا الصدد، أعاد مكتب رئيس جمهورية قرغيزستان الوثائق المقدمة إلى البرلمان".

وأوضحت الوثيقة، أن "الجلسة غير عادية لمجلس النواب، انعقدت في 10 أكتوبر، وتم فيها الإعلان رسميا عن حضور 51 نائبا وتوافر 10 توكيلات من نواب آخرين. لكن وفقا للقانون، من الضروري عند اتخاذ مثل هذه القرارات، أن يحضر الاجتماع على الأقل 61 نائبا من أصل 120".

المصدر: تاس