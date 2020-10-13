سيئول: جيشنا قادر على اعتراض صواريخ بيونغ يانغ الجديدة

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن جيش البلاد لديه القدرة على اعتراض قاذفات الصواريخ الكورية الشمالية الجديدة على الفور.

وقالت، إن "جيشنا يمكنه الرد الفوري على المدافع والصواريخ الكورية الشمالية وتعطيلها، إذا استخدمتها بيونغ يانغ في مهاجمة أراضينا".

وذكر نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع، مون هونغ-سيك، أن "جيشنا يمكنه اعتراض الصواريخ الكورية الشمالية عبر منظومة صواريخ باتريوت وأنظمة صواريخ أرض جو (إم- سام 2)، التي سيتم نشرها قريبا".

وأضاف: "في حال وقوع هجمات متزامنة تشمل أنواعا مختلفة من الصواريخ، يمكننا الرد عليها على الفور وتعطيلها، ليس فقط من خلال استخدام نظام الدفاع الصاروخي كوري الطراز، ولكن أيضا عبر الأنظمة الاستراتيجية الأخرى".

واستعرضت بيونغ يانغ، السبت الماضي، قدراتها خلال احتفالها بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس حزب العمال الحاكم، حيث أقامت عرضا عسكريا ضخما كشفت النقاب فيه عن صاروخ جديد عابر للقارات وصاروخ باليستي يطلق من الغواصة، إلى جانب قاذفات صواريخ متعددة تم تطويرها مؤخرا.

المصدر: "يونهاب"