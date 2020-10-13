ميركل: لن نخذل إيرلندا في مفاوضات "بريكست"

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي يريد التوصل إلى اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، وأن لا يخذل الاتفاق إيرلندا.

وقالت ميركل خلال جلسة للجنة المناطق التابعة للاتحاد الأوروبي: "نريد اتفاقا من وجهة النظر الإيرلندية على وجه الخصوص، إنه أمر بالغ الأهمية"، مشددة على "أننا لن نخذل إيرلندا وسنقف الى جانب بعضنا البعض في مفاوضات الخروج هذه".

إقرأ المزيد

ورأت أن "علينا أن نضع في اعتبارنا الحقائق لأن الاتفاق يجب أن يكون في مصلحة الجانبين ومصلحة بريطانيا ومصلحة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة".

المصدر: "رويترز"