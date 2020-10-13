الكرملين: الرئيس القرغيزي يلعب دورا محوريا في إعادة الاستقرار إلى بلاده

أجرى نائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية، دميتري كوزاك، اليوم الثلاثاء، محادثات في العاصمة القرغيزية بيشكيك، مع رئيس الجمهورية، سورونباي جينبيكوف.

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وجاء في بيان نشرته السفارة الروسية لدى بيشكيك أن كوزاك شدد، أثناء محادثاته مع جينبيكوف، على أن رئيس الدولة القرغيزية يلعب "دورا محوريا في تهيئة الظروف المواتية لإعادة الوضع في الجمهورية إلى استقراره".

وتشهد قرغيزستان أزمة سياسية حادة منذ إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية في البلاد يوم 4 أكتوبر، على خلفية رفض أنصار عدد من الأحزاب السياسية التي لم تدخل البرلمان قبول نتائج التصويت الرسمية.

المصدر: تاس