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ترامب يعلن جمع الحزب الجمهوري مليار دولار من التبرعات

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ترامب يعلن جمع الحزب الجمهوري مليار دولار من التبرعات
AFP
دونالد ترامب
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحزب الجمهوري جمع أكثر من مليار دولار من التبرعات.

وكتب ترامب في صفحته في موقع "تويتر": "الحزب الجمهوري يجمع أكثر من مليار دولار من خلال منصة WinRed التي تأسست في 3 نوفمبر. أهم انتخابات في تاريخ بلادنا".

يذكر أن WinRed هي عبارة عن منصة لجمع التبرعات تابعة للحزب الجمهوري الأمريكي أقرتها اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري. وتم إطلاقها في الثالث من نوفبر العام الماضي، بهدف التنافس مع نجاح الحزب الديمقراطي في جمع التبرعات على الإنترنت من خلال منصته ActBlue.

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