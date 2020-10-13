تشاووش أوغلو: ينبغي إقران دعوة وقف إطلاق النار بانسحاب أرمينيا من قره باغ

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنه يمكن أن نلمس رغبة المجتمع الدولي لحل المشكلة في قره باغ، بحال إقران دعوة وقف إطلاق النار بانسحاب أرمينيا من الأراضي الأذربيجانية.

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وقال تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي عقده مع نظيرته السويدية آن ليندي بالعاصمة أنقرة، إن بلاده تعبر عن موقفها حيال قضية قره باغ في كل المحافل، معربا عن ترحيبه بدعوة المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار.

ولفت إلى القرارات التي اتخذها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن قره باغ، مضيفا: "يمكن أن نلمس رغبة المجتمع الدولي لحل المشكلة، في حال إقران دعوة وقف إطلاق النار بانسحاب أرمينيا من الأراضي الأذربيجانية".

وكان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف طرح الأسبوع الماضي، رؤية باكو للتسوية في قره باغ، بما يشمل المشاركة النشطة لدول إقليمية في جهود التسوية وتقديم ضمانات من قبل منظمات دولية، بالإضافة إلى استعادة سيطرة أذربيجان على الأراضي المتنازع عليها التي تعتبرها تابعة لها.

المصدر: الأناضول