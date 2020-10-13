لافروف لبوريل: تأجيج النزعات المعادية لروسيا لا يخدم استقرار الاتحاد الأوروبي

تلقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، بحث فيه الطرفان قضايا دولية عدة ومنها قره باغ والملف البيلاروسي.

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وجاء في بيان أصدرته الخارجية الروسية أن الجانب الروسي شدد، أثناء محادثاته مع بوريل على أن "تأجيج النعرات المعادية لروسيا في الاتحاد الأوروبي واختلاق مضايقات جديدة في علاقاته مع روسيا تحت ذرائع مصطنعة لا يخدم استقرار الوضع في أوروبا". وأشار الوزير الروسي إلى أن الأساس الوحيد الذي يمكن أن تقوم عليه هذه العلاقات هو المساواة واحترام المصالح المتبادلة، وهذا يعني ضرورة "أن تتخلى بعض الدول التي تحدد مسار الأمور في الاتحاد الأوروبي عن محاولاتها التصرف انطلاقا من الشعور بتفوقها وتعترف بعدم وجود بديل عن حوار نزيه يعتمد على حقائق".

وذكر البيان أن الطرفين ناقشا عددا من القضايا الدولية الملحة، بما فيها "الوضع الحقيقي في مجال تنفيذ اتفاقيات مينسك الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية الداخلية، والتسوية في قره باغ بما يتفق مع بيان موسكو لوزراء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا، وكذلك الوضع حول بيلاروس".

كما جاء في البيان أن بوريل أطلع وزير الخارجية الروسي على نتائج اجتماع أجراه مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية في 12 أكتوبر.

المصدر: تاس