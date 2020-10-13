موقع إسرائيلي: محادثات سرية بين واشنطن وطهران

زعم موقع "ديبكا" الاستخباراتي الإسرائيلي أن محادثات "تحت الطاولة" تجري بهدوء بين الولايات المتحدة وإيران، بمساعدة عدد من الوسطاء.

وأشار الموقع إلى "صمت غاضب" يلتزم به الطرفان، معتبرا أن "طهران تتنظر تحديد الفائز (بالانتخابات الأمريكية) على أحر من الجمر، وأن خامنئي يدرس إيجابيات وسلبيات إعادة انتخاب دونالد ترامب وخسارة المرشح الديقراطي جو بايدن. أما بالنسبة إلى ترامب، فهو منشغل بشكل كامل، إذ يسعى إلى إثبات قدرته على هزيمة فيروس كورونا من دون كمامة".

الموقع الذي لفت إلى أن ترامب وبايدن تحدثا عن نيتهما إعادة التفاوض مع إيران، نقل عن "مصادر دبلوماسية" قولها إن محادثات تحت الطاولة تجري بهدوء بين واشنطن وطهران، وذلك بمساعدة عدد من الوسطاء". وفي تعليقه، كتب الموقع الإسرائيلي: "لذا لا بد من أن تكون لدى الإدارتين فكرة عن نوايا الطرف الآخر".

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في قراءته، توقع الموقع الإسرائيلي أن تفضل إيران التركيز على حصر جدول أعمال المفاوضات المقبلة بقضايا تتعلق بالبرنامج النووي والصاروخي الإيراني، واستبعاد قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية، قائلا إن الزعماء الإيرانيين تبنوا استراتيجية "لا حرب، لا سلام" إزاء واشنطن، بانتظار 3 نوفمبر، موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وفي نهاية الشهر الماضي نفت الخارجية الإيرانية مزاعم حول وجود محادثات بين طهران وواشنطن في سلطنة عمان.

المصدر: DEBKAfile