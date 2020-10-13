رئيس وزراء بولندا في عزلة ذاتية بسبب كورونا

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، إنه سيدخل في عزلة ذاتية وسيعمل عن بعد، لضرورة مراعاة الحجر الصحي بعد الاتصال بمصاب بفيروس كورونا المستجد.

وكتب مورافيتسكي، اليوم الثلاثاء على صفحته في "فيسبوك": "بسبب التواصل مع شخص مصاب بمرض كوفيد-19، سأذهب إلى الحجر الصحي وفقا للإجراءات المتبعة. أود أن أبلغكم أن الحكومة تعمل بشكل طبيعي، وأنا على اتصال دائم بالموظفين وبجميع مؤسسات الدولة".

حتى الآن، بلغ عدد الإصابات المكتشفة بفيروس كورونا في بولندا 135 ألف حالة، وتوفي بسبب المرض 3.1 ألف شخص، وتعافى أكثر من 82 ألفا.

وتفيد السلطات، بأن سرعة انتشار العدوى في بولندا وصلت إلى مستويات عالية، بالنسبة للبلاد أي في حدود 3-5 آلاف حالة يوميا.

المصدر: تاس