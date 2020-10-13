رئيس قرغيزستان تحدث بالهاتف عدة مرات مع بوتين منذ بداية الأزمة

أجرى الرئيس القرغيزي سورونباي جينبيكوف، عدة مكالمات هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، منذ بداية الأزمة التي أعقبت الانتخابات البرلمانية في بلاده يوم 4 أكتوبر.

وجاء في بيان، صدر عن المكتب الصحفي في الرئاسة القرغيزية: "منذ الأيام الأولى للأزمة التي اندلعت في البلاد، أجرى رئيس جمهورية قرغيزستان سورونباي جينبيكوف، عدة محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأضاف المكتب الصحفي، أن قرغيزستان وروسيا شريكان في العديد من المنظمات الدولية، وخاصة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ورابطة الدول المستقلة، ومنظمة شنغهاي للتعاون.

وأشار المكتب، الى أن "الجانب الروسي، أعرب عن قلقه وعرض مساعدته لحل الأزمة منذ لحظة ظهورها".

في 28 سبتمبر، التقى بوتين وجينبيكوف في سوتشي، حيث ناقشا التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

المصدر: تاس