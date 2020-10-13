وفاة أكثر من 40 شخصا بتركيا بسبب التسمم بكحول مغشوش

قالت NTV التلفزيونية التركية، اليوم الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 43 شخصا لقوا حتفهم في تركيا، نتيجة التسمم بعد تعاطيهم مشروبات كحولية مغشوشة.

ووفقا للقناة، فقد تم تسجيل حالات تسمم بالكحول المغشوش، في الأيام الأخيرة في عدة أقاليم بتركيا في آن واحد.

وشملت الوفيات ولايات أيدين، وإزمير، وكيريكالي، ومرسين، وموغلا، وطرابزون.

وبالإضافة لذلك، يتلقى أكثر من 20 شخصا العلاج في المستشفيات، بعد تسممهم بالكحول المغشوش.

وفي وقت سابق، عثرت قوات الأمن التركية على ورشة سرية لإنتاج المشروبات الكحولية بشكل غير مشروع، في مدينة مرسين بجنوب الجمهورية.

وتشهد تركيا، بين الحين والآخر، عمليات تسمم مماثلة بسبب بيع وتعاطي الخمور المغشوشة.

المصدر: تاس