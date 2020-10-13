إندونيسيا.. احتجاجات لإلغاء قانون عمل جديد

خرج أكثر من ألف محتج من جماعات إسلامية وطلاب يرتدون الثياب البيضاء ويلوحون بالعلم الوطني اليوم الثلاثاء للاحتجاج على قانون عمل جديد مثير للجدل في إندونيسيا.

والجماعات الإسلامية المحافظة أحدث من انضم لتظاهرات الشوارع، التي أطلقت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع اليوم الثلاثاء لتفريق الحشد مع تنامي الضغوط على الحكومة لإلغاء قانون يقولون إنه يقوض حقوق العمال وجهود حماية البيئة.

وجماعة نهضة الإسلام، أكبر جماعة إسلامية في البلاد، من بين المعارضين للقانون وتقول إنه يحابي الشركات الكبرى و"يدهس" حقوق الطبقة العاملة الإندونيسية.

وجرت الاحتجاجات على ما يطلق عليه قانون العمل الشامل في عدة أماكن وشارك فيها آلاف الإندونيسيين الأسبوع الماضي، وشهد بعضها وضع حواجز على الطرق وإحراق إطارات ورشق حجارة مما أدى إلى اعتقال أكثر من ستة آلاف متظاهر.

Protests against new labour law turn violent across #Indonesia: #Protests in many Indonesian cities turned violent Thursday as thousands of enraged students and workers criticized a new law they say will cripple labour rights and harm the environment.



pic.twitter.com/9mETkVdoiA — A̷s̷h̷i̷s̷h̷ ̷G̷o̷s̷w̷a̷m̷i̷ (@AshishG0swami) October 9, 2020

والقانون الذي يهدف إلى التقليل من البيروقراطية وجذب المستثمرين لم ينشر بعد والنسخ غير الرسمية المتداولة منه في وسائل الإعلام وعلى الإنترنت أثارت تكهنات وارتباك.

ونقلت وكالة "رويترز" عن نائب رئيس البرلمان قوله إن القانون سيرفع إلى الرئيس ويعلن غدا الأربعاء.

وتدعم الحكومة القانون، حيث أرجع الرئيس جوكو ويدودو غضب الناس إلى معلومات مضللة، فيما أرجع وزير الدفاع المظاهرات إلى "تدخل أجنبي".

المصدر" "رويترز"