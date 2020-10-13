32 أسيرا فلسطينيا يعلنون الإضراب عن الطعام تضامنا مع الأسير ماهر الأخرس

أفادت هيئة البث الإسرائيلي، بأن 32 معتقلا فلسطينيا بدأوا إضرابا عن الطعام اعتبارا من يوم أمس في سجن عوفر العسكري بالضفة الغربية، وذلك تضامنا مع الأسير الإداري ماهر الأخرس.

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وقال مكتب المتحدث باسم مصلحة السجون الإسرائيلية في بيان إن "هذه الخطوة التي اتخذها المعتقلون تشكل مخالفة لقواعد الانضباط فتمت معاقبتهم فورا، بتحويلهم إلى حجرات معزولة فارغة وخالية من أي أجهزة".

ولفت البيان إلى أن "ماهر الأخرس المضرب عن الطعام والذي تم اعتقاله في 22 سبتمبر 2020 بموجب نص قرار حكم صدر عن محكمة العدل العليا، لا يعتبر معتقلا إداريا وبالتالي فهو لا يعتبر تحت رعاية مصلحة السجون. وقد تم إدخاله إلى مستشفى "كابلان" بعدما أضرب عن الطعام".

تجدر الإشارة، إلى أن ماهر الأخرس قد أعلن الإضراب عن الطعام منذ 79 يوما، وتدهورت حالته، وقد نقلته مصلحة السجون الإسرائيلية إلى المستشفى.

وكانت قضية ماهر الأخرس أثارت أصداء واسعة في الشارع الفلسطيني لا سيما بعدما أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس الاثنين قرارا بعدم الإفراج عنه في موعد قبل 26 نوفمبر.

المصدر: إسرائيل 24