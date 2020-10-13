لوكاشينكو عن المحتجين: أشقياء يقبضون المال لقاء المشاركة بالاحتجاجات

وصف رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، المتظاهرين في مينسك، "بالأشقياء الذين يقبضون المال لقاء المشاركة في الاحتجاجات، وهم يتظاهرون مقابل هذا المال لينفقوه لاحقا في المطاعم".

وذكرت وكالة "بيلتا، الحكومية، أن لوكاشينكو زار معملا لإنتاج المعلبات في منطقة تولوشين، حيث تحدث مع العمال، وقال لهم، إنه لو كان يوجد مثلهم في العاصمة، لكانت بلادهم في أحسن الحالات.

وأضاف لوكاشينكو: "لكن في مينسك يتكسع ويتجول الأشقياء، وهم طبعا بحاجة للمال للإنفاق على أنفسهم. وعثروا الآن على من يدفع لهم بعض المال لقاء مشاركتهم في المظاهرات. بعد ذلك في الساعة 5-6 مساء، تراهم يتراكضون إلى المقهى أو المطعم لإنفاق هذا المال".

ومزح الرئيس البيلاروسي مع الحاضرين، وقال إنه أحضر لهم معه "الطقس الجيد، لفترة قصيرة، ثم ستمطر بعد ذلك بالطبع".

المصدر: نوفوستي